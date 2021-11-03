Диану Анкудинову позвали замуж и пообещали подарить слона

18-летнюю звезду проекта НТВ «Шоумаскгоон» Диану Анкудинову позвал замуж индус. Мужчина заявил, что влюблён в юную певицу и хочет жениться. Другой молодой человек пообещал подарить артистке на Новый год слона. Об этом NEWS.ru рассказала Ирина, приёмная мама исполнительницы, которой прочат мировую славу.

Песня «Derniere dance» в исполнении Дианы набрала около 122 миллионов просмотров на YouTube, особенно популярна композиция стала в Индии. По словам мамы певицы, сотни индийских мужчин ринулись разыскивать 18-летнюю Диану в соцсетях.

То, что пишут добрые слова о творчестве, приятно. Но ужасно, когда начинают переходить личные границы, — посетовала Ирина.

Мама Дианы рассказала, что мужчины ведут себя навязчиво и пытаются найти номер телефона и домашний адрес её дочери через знакомых. Ирина просит их не делиться частной информацией с посторонними, однако эти данные каким-то образом всё равно становятся известны чужим людям.

Один мужчина из Индии написал: «Влюбился и хочу жениться». Второй обещает на Новый год прислать слона — священного в Индии животного. Интересно, как даритель себе представляет, где Диана будет держать слона в небольшой московской квартире? Нам обезьяны хватает. Да, у нас уже есть живая обезьяна — тоже подарок поклонников, маленькая, всего 350 граммов весит, — уточнила приёмная мама Анкудиновой.

На днях два фаната певицы появились на пороге квартиры Дианы. Они пришли с букетом цветов и попросили дать возможность пообщаться с девушкой.

Звонок в дверь. Открываю — стоят двое: «Диану пригласите, пожалуйста». А Диана уроки делает, ей не до общения. Ей приходится часто менять номер телефона, потому что откуда-то узнают, звонят, просят поговорить, — добавила Ирина.

Женщина отметила, что не имеет ничего против поклонников дочери. Просто, поясняет она, их так много, что если оказывать внимание каждому, то не хватит времени на учёбу в ГИТИСе и на запись новых песен.

Замуж Диане в 18 лет точно рано. Все её мысли направлены на учёбу и на творчество, у неё даже парня пока нет, — призналась приёмная мама Дианы.

Ранее сообщалось, что бывший бойфренд и «мальдивский муж» Ольги Бузовой Давид Манукян признался в чувствах к певице Мари Краймбрери. Рэпер пригласил артистку на свидание, а в Сети написал, что он влюбился.