Распространение коронавируса увеличило число алкоголиков

Сложная эпидемиологическая обстановка в мире повлияла на рост зависимых от спиртного. Люди вынуждены прибегать к алкоголю из-за тяжёлого эмоционального состояния, вызванного пандемией. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

Последние годы во всём мире потребление алкоголя стало снижаться, и Россия, к счастью, тоже попала в этот благоприятный мировой тренд. Но в период пандемии коронавируса снова потребление алкоголя, к сожалению, стало увеличиваться в большинстве стран мира, и нашу страну это тоже не обошло. Вместе с общим употреблением алкоголя стало планомерно увеличиваться и употребление суррогата, — рассказал врач.

Он отметил, что чаще всего тягу к спиртному испытывают люди, находящиеся в депрессивном и тревожном состоянии. А пандемия как раз сопровождается целым рядом травмирующих психику факторов.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 18 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержаны двое подозреваемых.