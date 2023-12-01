Взрыв поезда в Бурятии, морской дрон в Крыму: как ВСУ атакуют РФ 1 декабря

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Морской беспилотник пытался атаковать Крым, его уничтожили в Черном море. В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов погибла одна женщина, повреждения получили здания двух заводов. Диверсию совершили в Бурятии — в Северомуйском тоннеле загорелся поезд с топливными цистернами. Военкомат пытались поджечь в Кузбассе. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Уборщица пыталась поджечь военкомат в Кемеровской области

40-летнюю женщину задержали в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области после попытки поджечь военкомат. Инцидент произошел 30 ноября на Прокопьевской улице. Задержанная оказалась уборщицей местного сельскохозяйственного кооператива.

По информации Telegram-канала SHOT, накануне женщина подошла к комиссариату и бросила в него литровую банку с горючей жидкостью. Здание не загорелось, но небольшое возгорание произошло рядом на асфальте. Его быстро потушил находившийся поблизости полицейский, который затем задержал злоумышленницу.

На допросе поджигательница призналась, что весь ноябрь ей от лица Центробанка РФ звонили мошенники. Они напугали женщину тем, что неизвестные якобы пытаются украсть ее деньги, в итоге вынудили взять кредит на 700 тысяч рублей и поджечь военкомат, чтобы «уничтожить кредитные документы».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два завода попали под обстрелы в Донецке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 22 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 15).

Под удары попали районы Донецка и Горловки, а также Ясиноватский район. В результате в Калининском и Кировском районах Донецка пострадали два мирных жителя — женщина 1957 года рождения и мужчина 1971 года рождения. По последним данным, женщина скончалась.

В Донецке повреждения получили восемь жилых домов, а также несколько инфраструктурных и производственных объектов, в том числе здания Донецкого завода высоковольтных опор и Донецкого металлургического завода.

А в Горловке накануне произошел пожар на АЗС. Горели емкости с пропаном. По словам главы администрации города Ивана Приходько, на месте возгорания нашли следы некоего взрывоопасного предмета.

За последние сутки на Донецком направлении ВСУ совершили 12 обстрелов из артиллерии и РСЗО. На Горловском направлении — пять артобстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. А на Ясиноватском направлении — два артобстрела. Всего по населенным пунктам ДНР украинские войска выпустили 65 снарядов.

Российская авиация уничтожила морской дрон у Крыма

Утром 1 декабря морской дрон ВСУ пытался атаковать российские силы в районе Крыма. Его уничтожили в Черном море с помощью морской авиации.

«1 декабря около 08:00 мск в западной части акватории Черного моря <...> обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

Беспилотник самолетного типа накануне в районе 17:30 пытался атаковать российскую территорию в районе Брянской области. Его сбили дежурными средствами ПВО. По словам главы региона Александра Богомаза, обошлось без последствий на земле.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Комаричским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Фото: МО РФ

Ракету ВСУ сбили в Херсонской области

Украинскую ракету сбили накануне утром в Херсонской области. Она пыталась атаковать город Скадовск, сообщила в своем Telegram-канале администрация Скадовского муниципального округа.

«Недалеко от города где-то в 09:30 сработала система ПВО. Сбили вражескую ракету», — говорится в сообщении.

ВСУ ударили дроном по жилому дому в Запорожье

Днем 30 ноября украинские войска атаковали жилой дом в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня около 13:30 боевики ВСУ атаковали с применением БПЛА жилой дом. <...> Частное домовладение получило повреждения. По информации оперативных служб, жертв нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Вагон-цистерна с топливом вспыхнул в Бурятии

В Бурятии в ночь на 30 ноября загорелся вагон грузового поезда, когда тот шел через Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В состав поезда входило более 40 цистерн с топливом.

Как утверждает телеканал CNN со ссылкой на свои источники, инцидент с возгоранием организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Никто в результате происшествия не пострадал.

Устроившего теракт в Рязани диверсанта задержали в Москве

В столичном аэропорту Внуково задержали мужчину, который устроил теракт на железнодорожных путях в Рязани в начале ноября. По данным Telegram-канала SHOT, задержанный — 35-летний местный житель по имени Руслан.

На допросе мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений. В его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконное приобретение взрывных устройств». Ему грозит до 32 лет лишения свободы.

11 ноября в районе станции Дягилево в Рязанской области произошел подрыв железнодорожного полотна. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Семь вагонов были заполнены минеральными удобрениями, однако тогда губернатор Павел Малков заверил, что угрозы экологии на месте аварии нет.

73 снаряда выпустили ВСУ по Белгородской области

За минувшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 73 снаряда. Прилеты зафиксировали в Щетиновке, Журавлевке, селе Богун-Городок, хуторе Старом, Сподарюшине, Дроновке, Новостроевке-Второй, Староселье, Муроме и Середе, хуторах Мухин и Панков. Во всех случаях обошлось без последствий.

Кроме того, Солнцевку атаковал дрон-камикадзе, а в Терезовке и Середе украинские БПЛА сбросили взрывные устройства. Один дрон удалось посадить средствами РЭБ в районе села Наумовка. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в этих населенных пунктах тоже никто не пострадал, повреждений нет.

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