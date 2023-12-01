Российская армия предотвратила нападение морского беспилотника ВСУ на Крым Российская авиация уничтожила украинский морской беспилотник в Черном море

Фото: МО Украины

Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, морской беспилотник был успешно поражен примерно в 08:00 по московскому времени в западной части акватории. Он следовал в направлении Крымского полуострова.

Первого декабря около 08:00 по московсковскому времени в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота, — говорится в сообщении.

Вечером в четверг, 30 ноября, российские системы противовоздушной обороны также предотвратили нападение украинского беспилотника на объекты в Брянской области. По данным Минобороны РФ, он был успешно сбит дежурными средствами ПВО. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Беспилотник упал на территории Комаричского района.

Кингисеппский машиностроительный завод ранее анонсировал начало испытаний российского морского беспилотника. Первые дроны будут переданы Военно-морскому флоту России для проведения испытаний в акватории зоны СВО. Отмечается, что скорость «одноразовых катеров» составляет 80 км/ч, а запас хода — свыше 200 км.