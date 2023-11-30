Жительница Донецка получила ранение при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Калининский район Донецка, сообщает РИА Новости. В результате попадания одной из ракет в частный дом получила ранения женщина.

Две комнаты целые, а все остальное разрушено. Пожарные тушат и наверху, и внизу, горит комната... Хозяйку ранило, но мне пожарные сказали, что ранение не тяжелое, — рассказал агентству сосед пострадавшей.

Двумя днями ранее ВСУ обстреляли микрорайон Азотный в Донецке. В результате ранения получили три человека, которые находились на местном рынке. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

До этого пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, проживающие неподалеку от железнодорожного вокзала Донецка. Они получили ранения в результате обстрела города со стороны ВСУ снарядом со шрапнелью. По словам матери, обычно дочь-школьница долго засиживается за выполнением домашних заданий, но в этот раз девочка легла спать пораньше. Это спасало ей жизнь — осколки снаряда пробили стул, на котором она сидит за компьютером.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ нанесли удары по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Там в результате обстрела ранения получили два мирных жителя.