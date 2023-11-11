Грузовой поезд сошел с рельсов в Рязанской области из-за «вмешательства посторонних лиц», сообщили в управлении Московской железной дороги. Что произошло, почему объявили план «Перехват», есть ли пострадавшие?
Что произошло с поездом
МЖД распространила информацию, что сход 19 вагонов поезда с рельсов произошел в 07:12 утра 11 ноября на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области. По предварительной информации, это произошло «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», сообщили в управлении.
Семь вагонов были заполнены минеральными удобрениями, сообщил Telegram-канал Mash. Эту информацию подтвердил губернатор Павел Малков. Официальные источники заверили, что угрозы экологии нет.
В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что с рельсов сошли 15 вагонов между станциями Рыбное и 179 км. Организована доследственная проверка. Место крушения оцеплено.
Источник, близкий к МВД, и РБК сообщили, что перед крушением поезда местные жители слышали «хлопок» в районе станции Дягилево в Московском районе Рязани.
Есть ли пострадавшие
По предварительной информации, незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему была вызвана бригада медиков.
В Следственном комитете уточнили, что пострадали два человека, помощник и машинист получили легкие травмы.
Объявлялся ли план «Перехват»
В Рязани объявлен план «Перехват».
«После схода грузового состава полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена, саперы обследуют пути на возможное наличие СВУ в других местах», — пишет канал Mash.
Однако УМВД России по Рязанской области не сообщает о действии плана «Перехват» после предполагаемой диверсии на железной дороге. В ночь на 11 ноября рязанская полиция проводила рейдовые профилактические мероприятия.
Источник агентства 62ИНФО опроверг информацию о введении плана «Перехват», правоохранительные органы работают в штатном режиме. Аналогичную информацию подтвердили другим местным изданиям источники в силовых структурах.
Читайте также:
Электричка с 150 пассажирами протаранила грузовик в Нижегородской области
В ФРГ обвинили «пророссийских хакеров» в кибератаках на сеть железных дорог