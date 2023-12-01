Обманутая мошенниками уборщица пыталась поджечь военкомат в Кузбассе Полиция задержала жительницу Анжеро-Судженска за поджог военкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Анжеро-Судженска, расположенного в Кемеровской области, попыталась поджечь местный военкомат с помощью банки с горючей жидкостью, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, полицейские задержали поджигательницу, ею оказалась уборщица местного сельскохозяйственного кооператива. Женщина утверждает, что она стала жертвой мошенников.

Инцидент произошел 30 ноября на Прокопьевской улице. По данным канала, 40-летняя женщина подошла к зданию военкомата, после чего метнула в него литровую стеклянную банку с зажигательной жидкостью. В самом здании пожара не возникло, небольшое возгорание на асфальте оперативно потушил охранявший здание полицейский. Он же задержал поджигательницу.

Женщина рассказала, что весь ноябрь ей звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками Банка России. Они утверждали, что с ее счета пытаются украсть деньги. Женщину вынудили взять кредит на 700 тысяч рублей и поджечь военкомат, чтобы «уничтожить кредитные документы». В отношении уборщицы было возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в военном комиссариате Воронежа, который планировал устроить завербованный террористической организацией гражданин РФ. По данным ведомства, злоумышленник был заключен под стражу.