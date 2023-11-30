Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: МО РФ

Российские военные предотвратили атаку беспилотника ВСУ в Брянской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Дрон самолетного типа был сбит средствами ПВО.

Сегодня около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Утром 30 ноября украинский БПЛА самолетного типа был сбит в Белгородской области, а накануне дрон ВСУ уничтожили над территорией Подольского городского округа Московской области. В обоих случаях никто не пострадал, разрушений не было.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на ряд регионов. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников. После информации об атаках на некоторое время была приостановлена работа двух столичных аэропортов. Пять рейсов задержали во Внуково и один — в Домодедово.