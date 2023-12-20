Украине предложили методы Третьего рейха: новости СВО на вечер 20 декабря Гагин: ВСУ потеряли до 30 человек, пытаясь вернуть позиции у Артемовска

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Вооруженные силы Украины потеряли до 30 человек личного состава при попытке вернуть ранее утраченные позиции у Артемовска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, противник вымотан, а инициатива полностью перешла в руки российских военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, на Запорожском, Херсонском и Южно-Донецком направлениях ВСУ за сутки потеряли до 255 военнослужащих, а также боевые бронированные машины, автомобили, орудия Д-20 и «Гиацинт-Б», гаубицы «Мста-Б» и артустановки «Акация».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 20 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

На Украине погиб наемник, насмехавшийся над армией России

Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации 21-летнего американского наемника Итана Хантера Хертвека, сообщает ресурс TrackANaziMerc, который занимается мониторингом иностранцев, участвующих в конфликте на Украине. По его информации, американец был убит под Авдеевкой. Формально экс морской пехотинец числился военным медиком.

Когда канал впервые сообщил об этом наемнике, тот узнал об этом и присоединился к чату, где начал высмеивать военнослужащих российской армии.

США оставили Украину без денег до января

Члены Конгресса США отложили слушания по вопросу о выделении финансовой помощи Украине до января 2024 года, сообщает Financial Times. Предполагается, что это решение было принято из-за разногласий, возникших между республиканцами и демократами при обсуждении проблем миграции из Мексики. Все эти вопросы планируется рассмотреть после рождественских каникул.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал США призвал Киев следовать примеру Третьего рейха

Экс-командующий войсками НАТО в Европе Бен Ходжес призвал Украину использовать методы нацистской Германии в ходе вооруженного конфликта. Он считает, что Киеву необходимо увеличить производство снарядов и оружия. В качестве примера генерал привел Германию 1944 года, когда немцы, несмотря на постоянные бомбардировки их городов, смогли увеличить производство самолетов для ВВС и достигли пика в этой области.

Американские чиновники выступили с обращением к странам G7, призвав их передавать Украине заблокированные активы России траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В предложении утверждается, что такой шаг будет считаться законным ответом на действия Москвы, если его осуществят государства, «пострадавшие» от них.

Названы самые сложные направления для ВСУ в зоне спецоперации

Авдеевка, Марьинка и Артемовск являются самыми сложными направлениями для украинских вооруженных сил в зоне СВО, заявил военный эксперт, руководитель Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. По его словам, сейчас на фронте для армии Украины складывается неблагоприятная обстановка. Командование ВСУ планирует решить все проблемы, мобилизовав еще 500 тысяч человек.

По мнению Кнутова, Авдеевка и Марьинка практически полностью взяты российской армией в кольцо. Он отметил, что в Артемовске были захвачены все стратегические высоты. Единственной победой, которую Киев демонстрирует западным партнерам, является создание плацдарма на левом берегу Днепра, добавил военный эксперт. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что западные образцы вооружений, используемые украинской армией, оказались непригодны для длительного военного конфликта. По его словам, речь идет, в частности, о самоходных артиллерийских установках, которые подходят только для коротких наземных операций. По словам Репке, артиллеристы ВСУ испытывают с ними проблемы.

Фото: МО Украины

В ВСУ усилились мрачные настроения

Наступление зимы, вынужденная оборонительная позиция, а также подготовленность армии РФ все больше угнетают солдат Вооруженных сил Украины, пишет The Independent. Издание подчеркивает, что ранее украинские солдаты достаточно редко проявляли недовольство, однако ситуация изменилась в худшую сторону.

Вооруженный конфликт становится для ВСУ изнурительным, уточнило издание. К мрачным настроениям солдат на фронте добавляется разочарование ошибочными, с их точки зрения, решениями киевских бюрократов, от которых они зависят в плане снабжения.

Киев намерен применить западные танки в критический момент

ВСУ неспроста не спешат вводить в бой западные танки Leopard, Abrams и Challenger, заявил военэксперт и публицист Алексей Суконкин. По его словам, Киев пытается сохранить эти машины на случай российского прорыва, чтобы применить их в критический момент. Однако, по его словам, такая стратегия не позволит получить преимущество на линии фронта, так как ВСУ практически не располагают боеспособными резервами.

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