В Британии назвали причины мрачных настроений у солдат ВСУ Independent: ВСУ жалуются на боеготовность РФ и необходимость сидеть в обороне

Фото: МО Украины

Наступление зимы, вынужденная оборонительная позиция, а также подготовленность армии РФ все больше угнетают бойцов Вооруженных сил Украины, пишет The Independent. Если раньше недовольство среди украинских солдат проявлялось достаточно редко, то теперь оно стало распространенным и очевидным.

Издание назвало происходящее для ВСУ изнурительным конфликтом. К мрачным настроениям солдат на фронте добавляется разочарование ошибочными, с их точки зрения, решениями киевских бюрократов, от которых они зависят в плане снабжения.

Масла в огонь добавляет и противостояние главкома ВСУ Валерия Залужного и президента страны Владимира Зеленского. В эти разборки также втянут мэр Киева Виталий Кличко, добавляет газета.

Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинская армия потеряла более 380 тысяч военнослужащих с начала СВО. С начала контрнаступления ВСУ лишились 159 тысяч бойцов.

Ранее сообщалось, что западные образцы вооружений, используемые украинской армией, оказались непригодны для длительного военного конфликта. Немецкий журналист Юлиан Репке считает, что поставляемые Киеву самоходные артиллерийские установки подходят только для коротких наземных операций и поэтому артиллеристы ВСУ испытывают с ними проблемы.