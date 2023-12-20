Стало известно о попытке ВСУ вернуть позиции у Артемовска Гагин: ВСУ потеряли до 30 человек при попытке вернуть позиции у Артемовска

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Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины потеряли до 30 человек при попытке вернуть ранее утраченные позиции у Артемовска, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, которые приводит ТАСС, ответный огонь вынудил противника оттянуть личный состав на этом участке фронта. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Вчера к западу от Артемовска противник решил пойти в атаку. Надеялись вернуть позиции, с которых они бежали некоторое время назад. В итоге — два подбитых БМП и порядка 30 человек убитыми и ранеными, — рассказал Гагин.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пренебрегают безопасностью мирных граждан и организуют склады с боеприпасами прямо в подвалах жилых домов под Артемовском. Он подчеркнул, что некоторые склады размещаются неподалеку от частных домостроений. Речь о боеприпасах стандарта НАТО, которые подвозятся в район населенного пункта Часов Яр.

Артемовск, наряду с Авдеевкой и Марьинкой, для ВСУ является наиболее сложными участками на линии фронта, считает военный эксперт, руководитель Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Так, Авдеевка и Марьинка практически полностью взяты российской армией в кольцо, а в Артемовске заняты все стратегические высоты. Командование ВСУ планирует решить все проблемы, мобилизовав еще 500 тысяч человек, отмечает он.