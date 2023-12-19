Какие потери ВСУ с начала СВО на сегодня: сколько уничтожено техники Шойгу заявил, что Украина с начала проведения СВО потеряла 383 тысячи бойцов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли 380 тысяч бойцов, заявил сегодня, 19 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. Что об этом известно?

Сколько было уничтожено живой силы и военной техники ВСУ

«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу уточнил, что в результате контрнаступления ВСУ, начатого 4 июня, они потеряли 159 000 военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 «Леопардов».

«159 000 военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley. Видимо, поэтому мы до сих пор не видим на поле боя американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад», — отметил он.

По словам министра, ВС РФ ликвидировали более 100 военных преступников на территории Украины, которые проявили особую жестокость. С начала специальной военной операции уничтожены более 5800 наемников. В том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

Что министр обороны РФ сказал про военную технику НАТО

По данным Шойгу, вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 различных стран. Всего Запад поставил на Украину 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1300 артиллерийских систем.

«Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО», — заявил глава Минобороны РФ.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Министр обороны сообщил, что во время спецоперации Россия начала применять комплексно системы ПВО, благодаря чему возросли их возможности по оперативности реагирования и дальности поражения.

«Только за полгода сбито 1062 натовских реактивных снаряда к РСЗО HIMARS, оперативно-тактических и крылатых ракет, управляемых авиабомб», — пояснил он.

Что Сергей Шойгу сказал о российской армии

Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил, что российская армия на данный момент является самой эффективной и подготовленной.

«На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», — сказал министр.

Также глава военного ведомства сообщил, что в ходе спецоперации РФ значительно повысила качество и надежность применяемого вооружения и военной техники.

«В минимально короткие сроки работающими в войсках представителями промышленности модернизировано 107 образцов», — уточнил он.

По его словам, вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5–8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4–7 месяцев.

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