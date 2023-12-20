Что известно о ликвидации наемника из США в зоне СВО, который высмеял ВС РФ В зоне СВО ликвидировали американского наемника Хантера, высмеявшего ВС РФ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован американский наемник Итан Хантер Хертвек, который высмеивал российских солдат, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc, отслеживающий судьбу иностранцев. Что об этом известно?

Когда американский боец приехал на Украину

По информации TrackANaziMerc, американец родился 17 июля 2002 года, он уроженец штата Калифорния, США. Приехал на Украину в середине 2023 года. До этого служил в американской армии морским пехотинцем.

«После того как мы написали об Итане, он зашел в наш чат и высмеивал наш чат и русских солдат», — говорится в публикации.

Также известно, что Итан Хантер Хертвек был убит пять дней назад подразделением российской армии. По данным СМИ, американского пехотинца ликвидировали в районе Авдеевки.

Какие наемники были ликвидированы в зоне СВО

30 ноября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» рассказал, что подразделения ВС РФ уничтожили канадского наемника Брэда Стрэдфорда и американского бойца Эрика Варгаса.

«Также от точного удара есть еще убитые и раненые, но их личности не раскрываются, ранее писали международные ресурсы, отслеживающие активность наемников. В итоге смерть боевиков подтвердили в Иностранном легионе и начали писать крупные западные СМИ», — рассказал источник.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

23 ноября телеканал CBC сообщил, что в окрестностях Артемовска был ликвидирован 34-летний канадец Джош Майерс, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. По словам супруги наемника, Майерс погиб 10 ноября во время рытья окопа. В МИД Канады заявили, что знают о происшествии. При этом в ведомстве пока не подтвердили факт гибели мужчины.

4 сентября военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в зоне СВО уничтожили колумбийского наемника Алехандро Эрреру Эвиа. По его данным, иностранец входил в состав национального батальона «Карпатская Сечь».

Сколько всего наемников уничтожили ВС РФ за время проведения СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу вчера, 19 декабря, на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявил, что ВС РФ ликвидировали более 100 военных преступников на территории Украины, которые проявили особую жестокость. С начала специальной военной операции уничтожены более 5800 наемников. В том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале сообщил, что в рядах украинской армии растет численность польских и грузинских наемников. Группы иностранцев были замечены в районе Днепра, Харькова, Славянска, Краматорска и Константиновки.

«В связи с серьезным некомплектом в подразделениях ВФУ, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование помимо мобилизации проводит рекрут иностранцев. <...> На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников», — отметил он.

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