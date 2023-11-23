В ДНР ликвидирован канадский наемник ВСУ CBC: канадский наемник ВСУ Майерс погиб при ударе дрона под Артемовском

Фото: МО Украины

В окрестностях Артемовска был ликвидирован 34-летний канадец Джош Майерс, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, сообщает телеканал CBC. Он погиб в результате удара дрона.

Жена наемника рассказала, что Майерс погиб 10 ноября во время рытья окопа. В МИД Канады заявили, что знают о происшествии. При этом в ведомстве пока не подтвердили факт гибели мужчины.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС России успешно уничтожают западных наемников на Украине. По его словам, российские военные легко находят западных инструкторов или разведчиков в зоне конфликта и ликвидируют их благодаря развитой и мощной военной разведке.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили Владимира Ищенко, основателя украинского нацбата «Айдар». Операция по его ликвидации была проведена в зоне СВО 30 сентября.

19 сентября стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения.