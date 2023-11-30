Офицер армии Канады ликвидирован у Авдеевки: что пишут военкоры 30 ноября «РВ»: офицер армии Канады Брэд Стрэдфорд ликвидирован у Авдеевки

Фото: Александр Река/ТАСС

Слова Владимира Зеленского о возвращении Донбасса, текущая ситуация на фронтах СВО, поиск новых мобилизованных в Киеве, ликвидация канадского офицера у Авдеевки — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают интересные новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«В Киеве фиксируется усиление блокпостов. Сотрудники столичных военкоматов с собаками ищут новых мобилизованных. Ранее закрытые СБУ специализированные чаты по оповещению населения Киева о передвижениях представителей ТЦК в городе продолжают действовать. Мужское население Украины получает оперативную информацию о местах выдачи повесток в украинскую армию, где уточняют маршруты и способы их объездов. Во вражеских чатах уже называют события Майдана — экстремизмом и госпереворотом, а тех, кто сейчас стремится в ЕС и НАТО, призывают идти первыми на фронт в числе добровольцев. В Сети появилась информация, что с 1 декабря на Украине будут максимально ужесточены меры по принудительной мобилизации оставшегося мужского населения Украины», — отметили авторы канала.

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«Купянское направление. Продолжаются интенсивные бои в н. п. Синьковка, а также на линии н. п. Иванковка — н. п. Кисловка. ВС РФ атаковали противника в районе н. п. Загоруйковка и вклинились в оборонительную линию, идет расширение подконтрольной зоны. Противник спешно перебрасывает резервы на позиции в районе н. п. Подолы и н. п. Петропавловка. Продолжается переброска подкреплений в Купянск. Артемовское направление. Враг предпринял попытку контратаки в районе Берховского водохранилища с целью восстановления контроля над ранее утраченными позициями, успеха не имел. Наши войска значительно расширили плацдарм в районе Берховского водохранилища. Продолжаются ожесточенные бои в районе н. п. Клещеевка», — сообщил источник.

По информации авторов канала, на Авдеевском направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Новокалиново и к западу от авдеевского террикона.

«На юге фронт вплотную приблизился к н. п.Северное, идут бои в районе н. п. Тоненькое. Южно-Донецкое направление. ВС РФ продолжают теснить врага на линии н. п. Приютное — н. п. Старомайорское, враг выбит со своих позиций в лесопосадке. Херсонское направление. Противник продолжает цепляться за позиции в районе в н. п. Крынки, при этом его потери в данном районе кратно возросли, по причине массированных и точных бомбовых ударов ВКС России», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

Фото: МО РФ

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«Слова Зеленского про то, что Донбасс вернуть будет очень сложно из-за того, что 10 лет идет война, это не более, чем „прокидон“. Мол, смотрите, русские и уважаемые западные хозяева, я готов отдать ту часть Донбасса, которая находится под контролем ВС РФ, давайте перемирие делать. Естественно, что подобные попытки прощупать почву и в очередной раз запудрить мозги дабы выиграть время и перевооружиться будут продолжаться. Возможно, в скором времени Зеленский предложит заморозку по текущей линии разграничения, ему очень нужно время на восстановление боеспособности и накопления боеприпасов, потому и нельзя попадаться на подобные уловки, а прочный мир со счастливым будущим, в том числе для граждан, проживающих на временно оккупируемых Киевом территориях Малой Руси, возможен только после полной и окончательной капитуляции нынешнего киевского режима», — написал автор канала.

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«Я много раз говорил, что разность потенциалов двух стран в конце концов станет определяющей. Украина еще пытается и будет пытаться демонстрировать хорошую мину при плохой игре, но это как учащенное сердцебиение при большой потере крови. Тактика измора при действиях от обороны себя, можно сказать, оправдывает: дефицит ресурсов у нашего противника растет. Все-таки человеческий фактор в очередной раз доказывает свое верховенство: нет „человеков“ — никакие технологии их не заменят. Это, конечно, не повод, чтобы не развивать технологии, но повторюсь: в конечном итоге финальную точку во всех военных процессах ставит все тот же живой человек, который и тысячи лет назад с гоплитским щитом в руках добывал победу», — написал он.

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«Наши бойцы накрыли подразделение иностранных наемников, убиты канадский боевик Брэд Стрэдфорд и американский наемник Эрик Варгас. Также от точного удара есть еще убитые и раненые, но их личности не раскрываются, ранее писали международные ресурсы, отслеживающие активность наемников. В итоге смерть боевиков подтвердили в Иностранном легионе и начали писать крупные западные СМИ», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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