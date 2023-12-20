Украина может остаться без помощи от США до января FT: Конгресс США отложил рассмотрение вопроса о помощи Украине на 2024 год

Фото: (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marco A. Gomez

Члены Конгресса США решили отложить слушания по вопросу о выделении финансовой помощи Украине до января 2024 года, сообщает издание Financial Times со ссылкой на заявление лидера демократов в Сенате Чака Шумера. Предполагается, что это решение было принято из-за разногласий, возникших между республиканцами и демократами при обсуждении проблем миграции из Мексики. Все эти вопросы планируется рассмотреть после рождественских каникул.

Суть в том, что и демократы, и республиканцы понимают — предстоит еще многое сделать, чтобы принять закон, который бы защищал благополучие Америки и сохранял безопасность западного мира. Наша цель — решить эти вопросы, как только мы вернемся на работу в январе, — заявил Шумер.

Шумер ранее уже признавал, что вопрос о выделении финансов Украине «забуксовал» в Конгрессе США. По его словам, республиканцы предостерегают его от каких-либо позитивных прогнозов и потребовали не принуждать их к голосованию.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее заявил, что у Вашингтона нет никакого «волшебного горшочка», из которого он мог бы выделять деньги Украине. По его словам, в случае если Конгресс США проголосует против выделения дополнительных средств Киеву, то правительство страны также не сможет этого сделать. Миллер уточнил, что в конгрессе обсуждается сумма в размере $61 млрд.