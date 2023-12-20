15 раненых в ДНР, дрон под Москвой: как ВСУ атакуют РФ 20 декабря

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Московские аэропорты вводили план «Ковер» из-за направлявшегося к столице БПЛА, его сбили средствами ПВО. Село в Белгородской области атаковали четыре дрона-камикадзе. В Донецке в результате обстрелов пострадали 15 человек, в одном из жилых домов выгорел подъезд. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Аэропорты Москвы приостанавливали работу из-за беспилотника

Накануне днем столичный аэропорт Внуково ввел план «Ковер» из-за обнаружения в небе нежелательного объекта. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели также Домодедово и Жуковский. Все самолеты перенаправили в Шереметьево.

В районе часа дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в Одинцовском городском округе Подмосковья. Обошлось без последствий на земле. Информацию о ликвидации БПЛА позже подтвердило Минобороны РФ.

«В 12:35 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области», — говорилось в сообщении ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник сбили над Калужской областью

Перед этим, в районе 11 часов утра, украинский беспилотник уничтожили над Козельским районом Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша заверил, что в результате падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений нет.

«Сегодня в 11:10 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

15 человек пострадали при обстрелах Донецка

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 26 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — пять).

Обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватский район. Повреждения получили 22 жилых дома и семь инфраструктурных объектов в областном центре, а также два объекта инфраструктуры, в том числе магазин в Горловке.

Только в Киевском районе Донецка зафиксировали 16 прилетов. Один из снарядов попал в многоквартирную девятиэтажку, там вспыхнул пожар, из-за которого выгорел почти целый подъезд. В результате украинских обстрелов в четырех районах города пострадали 15 человек.

«Противник отыгрывается за Марьинку. Точно так же трусливо ВСУ бьют по Донецку после каждого серьезного поражения на поле боя. <...> Артиллеристам противника лучше уже сейчас подумать о бегстве. В плен их дончане брать не будут», — прокомментировал атаку военкор Александр Коц.

На Донецком направлении украинские войска совершили 20 обстрелов из РСЗО и артиллерии, в том числе с применением кассетных боеприпасов. На Горловском — пять артобстрелов. Также ВСУ применили там ударный БПЛА.

Тем временем на Ясиноватском направлении украинская армия стреляла из артиллерии один раз. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 83 снаряда.

Четыре камикадзе атаковали село в Белгородской области

За минувшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 38 снарядов из артиллерии, минометов и гранатометов. Под удары попали Щетиновка, Наумовка, Вязовое, хутора Старый и Мухин, город Шебекино и одноименный приграничный КПП.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто из местных жителей не пострадал. В селе Вязовом повреждены оказались линии электро- и газоснабжения.

Кроме того, с помощью четырех дронов-камикадзе ВСУ атаковали село Нехотеевка. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

«Взрыв» услышали жители Краснодара

Накануне вечером жители Краснодара стали массово сообщать о звуке взрыва. Telegram-канал SHOT утверждал, что в городе прозвучало несколько хлопков. Тем временем Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором запечатлена строящаяся многоэтажка, с крыши которой идет дым.

Муниципальный центр управления города позже заверил, что никакого взрыва не было. Хлопок, который услышали местные жители, оказался звуком преодоления самолетом звукового барьера.

ВСУ обстреляли села Запорожья из артиллерии

19 декабря украинские войска продолжали обстреливать населенные пункты Запорожской области из артиллерии. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты зафиксировали в Жеребянках, Новопокровке, Копанях, Новофедоровке, Нестерянке и Новопрокоповке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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