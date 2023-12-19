Система ПВО сбила приближающийся к Москве беспилотник Собянин: летевший к Москве беспилотник сбили системой ПВО в Одинцовском районе

Фото: МО РФ

Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Одинцовском городском округе Московской области, в результате падения его обломков пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. На месте ЧП работают экстренные службы.

Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — написал мэр.

Во вторник, 19 декабря, сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Внуково был введен план «Ковер», все самолеты направлялись в Шереметьево. Такие же меры были приняты в Жуковском.

План «Ковер» вводится во время обнаружения в небе неопознанных и нежелательных объектов. При объявлении такого сигнала в небе может находиться только поисково-спасательная и военная авиация. В таких случаях службы безопасности аэропорта переводятся на особый режим работы, действуя строго по инструкции.

Ранее Собянин рассказал, что силы ПВО предотвратили две атаки беспилотников на Москву. Дроны были сбиты над территорией Наро-Фоминского городского округа. Пострадавших, а также разрушений на земле после падения обломков не было.

В конце ноября украинский беспилотник также уничтожили в Подмосковье. В Минобороны уточнили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Подольский городской округ.