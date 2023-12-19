Бортников: Украина усилила засылку агентов и диверсантов на территорию РФ

Киевские власти активизировали засылку агентов и диверсантов на территорию России для причинения вреда внутри страны, рассказал директор ФСБ России Александр Бортников в эфире Первого канала. Он отметил, что ведомство стремится действовать на опережение противника и предпринимает меры по выявлению таких случаев.

С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу, — сказал он.

По мнению Бортникова, возглавляемое им ведомство в целом справляется с поставленными задачами, идет активная работа. Директор ФСБ отметил, что многие вопросы, которые сейчас находятся в поле зрения службы, пока нельзя обнародовать, но это обязательно будет сделано.