В Госдуме предупредили о новых диверсиях против России Депутат Соболев — для NEWS.ru: в НАТО назначили генерала для диверсий ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В НАТО специально назначили генерала для курирования вопросов боевых и разведывательно-диверсионных действий ВСУ против России, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Поэтому, по его словам, вполне возможна подготовка диверсантов по методам Североатлантического альянса и даже без согласования с киевскими властями.

Подготовка диверсантов по методам НАТО и даже без согласования с киевскими властями вполне может быть. Есть информация, что в НАТО назначили специально генерала американского, который приедет в Киев с большой группой помощников — не один, а с командой — и который будет курировать как обычные боевые действия, так и разведывательно-диверсионные действия и подобные вещи. Поэтому никаких сомнений нет в том, что так, может быть, и уже на самом деле есть, — сказал Соболев.

По его словам, «дело в том, что Запад объявил нам войну на стратегическое поражение России, то есть на ликвидацию РФ как самостоятельного государства». Поэтому, считает парламентарий, американские кураторы могут не сообщать о планах диверсионных действий киевским властям из-за опасения разглашения таких сведений.

Поэтому упомянутый генерал американский обязательно будет заниматься и военными действиями против нас, в том числе разведывательно-диверсионными. Он предназначен для этого. То есть стоит ждать новых диверсий. И вряд ли этот генерал со своими людьми будет оповещать о своих планах коррупционную администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Просто чтобы не разглашать, какие диверсии будут, — пояснил Соболев.

Ранее английское издание The Sunday Times сообщило, что офицеры ВСУ обустраивают тренировочные лагеря для подготовки диверсантов без согласования с вышестоящими властями. Журналистка издания якобы побывала на такой базе, которую в инициативном порядке оборудовал офицер ГУР ВСУ, как утверждается, за собственные средства и без санкции «сверху».