ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В течение последних 24 часов Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 26 раз, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации. В общей сложности было выпущено 83 единицы боеприпасов разного калибра.

За истекшие сутки представительством зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — NEWS.ru). Поступили сведения о ранении гражданских лиц в Петровском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка, — говорится в сообщении.

Обстрелы привели к повреждению 22 жилых домов в районах Буденновского, Киевского, Куйбышевского и Петровского в Донецке, а также к повреждению 8 объектов гражданской инфраструктуры. 15 человек получили ранения.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Луганской и Донецкой народных республиках с 2014 года погибли минимум 270 детей. По его словам, реальное количество жертв может оказаться больше, так как данные поступают с опозданием, однако есть и точные цифры: общее количество жертв в этих регионах составило 248, в том числе 191 пострадавший и 57 погибших. Кроме того, в Херсонской области с начала боевых действий погибли шестеро детей, а в Запорожской области пострадали 10 детей.