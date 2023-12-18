Названо число погибших в ДНР и ЛНР детей Мурашко: в результате боевых действий в ЛНР и ДНР погибли минимум 270 детей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Луганской и Донецкой народных республиках с 2014 года погибли минимум 270 детей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, это число продолжает расти в результате военной активности ВСУ. Министр также отметил, что реальное количество жертв может оказаться больше, так как данные поступают с опозданием.

[В ДНР] ранения различной степени тяжести в результате проведения обстрелов и боевых действий получили 663 ребенка. Превалирующие диагнозы — это минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения, сочетанные травмы. Погибли в результате боевых действия на территории hеспублики 214 детей, — заявил он.

Мурашко добавил, что в ЛНР общее количество жертв составило 248, в том числе 191 пострадавший и 57 погибших. Кроме того, в Херсонской области с начала боевых действий погибли шестеро детей. В Запорожской области пострадали 10 детей, уточнил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки ранения получили два человека. Ущерб был нанесен и местному детскому саду. За тот день украинские военные обстреляли территорию ДНР 86 раз. В результате атак погибла одна мирная жительница.