Стало известно о ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Донецке Ракета ВСУ попала в жилой дом в Донецке и выжгла подъезд

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Донецку, снаряд попал в жилой дом, сообщает РИА Новости. По данным информагентства, в результате прилета выгорел практически весь подъезд. Жители дома начали выбегать из здания в домашней одежде, некоторые оказались на улице босиком. Информации о пострадавших или погибших не поступало. Министерство обороны РФ пока не прокомментировало данную информацию.

Местный житель Владимир утверждает, что попадание ракеты по жилому дому было внезапным. Сам он во время обстрела играл в компьютерные игры. Взрывной волной мужчину откинуло на диван. Он отметил, что попытался потушить пожар с помощью воды, однако это было бесполезно.

Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. Тапки мокрые, все мокрое, — рассказал Владимир.

По предварительным данным, дом был обстрелян из реактивной системы залпового огня. Предполагается, что по зданию попал снаряд 122-го калибра.

Как сообщалось ранее, система противовоздушной обороны успешно сбила приближавшийся к Москве беспилотник. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, дрон был уничтожен в небе над Одинцовским городским округом Московской области.