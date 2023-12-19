Baza: жители Краснодара сообщили о звуках взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, от одного из строящегося многоэтажного дома идет дым. Официальных комментариев от властей города пока не поступало.

Telegram-канал SHOT в свою очередь передает, что прозвучало несколько хлопков. По его данным, взрывы слышали в пяти районах Краснодара, в том числе Музыкальном, Губернском, Красноармейском, а также в СНТ «Первенец Кубани». Других подробностей пока не приводится.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире жилого дома в Приморском районе прогремел взрыв, после чего там начался сильный пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали 26 человек из опасной зоны. В результате пожара погиб один человек. По предварительной информации, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона.

В Башкирии ранее произошел взрыв в котельной, которая обеспечивает теплом врачебную амбулаторию и детский сад. Глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщил, что происшествие случилось в селе Сафарово. По его словам, детей в садике в момент взрыва не было по причине морозов, поэтому пострадавших удалось избежать. Причины ЧП выясняются.