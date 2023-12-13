Взрыв произошел в котельной детского сада и амбулатории в Башкирии

Фото: t.me/ruslan_qilyazetdinov

В Башкирии в селе Сафарово произошел взрыв в котельной, которая обеспечивает теплом детский сад и врачебную амбулаторию, сообщил в своем Telegram-канале глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов. По его словам, обошлось без пострадавших.

Сегодня, 13 декабря, в селе Сафарово произошло разрушение котла в котельной, которая обеспечивает теплоснабжением детский сад и сельскую врачебную амбулаторию. Пострадавших нет. Детей в момент происшествия в дошкольном учреждений не было по причине холодной погоды, — написал Гилязетдинов.

Чиновник добавил, что причины произошедшего уточняются, на месте работают оперативные службы. Работа детского сада и амбулатории приостановлена до решения вопроса по теплоснабжению.

Одноэтажная шлакоблочная котельная размерами пять на пять метров, работающая на дровах, разрушилась вследствие разгерметизации отопительного котла, сообщила пресс-служба регионального МЧС. В результате ЧП выбит один оконный проем и потрескалась штукатурка на стенах фельдшерско-акушерского пункта, добавили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что котельная отапливала детский сад и амбулаторию, расположенные в одном Н-образном здании. Пожара не произошло. В момент происшествия во врачебном пункте находились три человека, никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной происшествия мог стать перекал котла, — заявили в МЧС Башкирии.

В конце сентября в Чите два человека пострадали в результате взрыва в котельной. Травмы получили кочегар и работник базы. В местном МЧС сообщали, что причиной могла стать разгерметизация котла.