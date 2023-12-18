Тело человека обнаружили на месте пожара после взрыва в Петербурге МЧС: один человек погиб при пожаре после взрыва в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб в результате пожара, вспыхнувшего в квартире жилого дома в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, еще 26 человек были эвакуированы из опасной зоны. Как уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке», пожару предшествовал сильный взрыв.

Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире в доме 60 на Школьной улице. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 16:52. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия и через 20 минут присвоили пожару дополнительный номер 1-БИС. Еще через час огонь удалось локализовать, после чего ранг возгорания вновь понизили до первого.

Из опасной зоны эвакуированы 26 человек. По уточненной информации, на месте пожара обнаружен погибший человек. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС шесть единиц техники и 27 человек личного состава, — говорится в сообщении.

«Mash на Мойке» утверждает, что пожар разгорелся после взрыва. По данным канала, в доме мог взорваться газовый баллон.

Ранее сообщалось, что в Ижевске три человека пострадали в результате пожара на автомойке. Сообщение о ЧП поступило в 07:33 18 декабря. У пострадавших диагностированы ожоги лица и кистей рук.