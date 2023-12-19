Зеленский озвучил причину провального контрнаступления ВСУ Зеленский: ВСУ провалили контрнаступление из-за отсутствия контроля над небом

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление в зоне специальной военной операции России из-за отсутствия контроля над небом, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции. По его словам, у Киева недостаточно соответствующих вооружений.

Неконтролируемое небо — это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующей амуниции, — признался Зеленский.

Украинский лидер добавил, что зимой ВСУ получат зенитные ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи со стороны Запада, чтобы обеспечить противовоздушную оборону. Точное число техники Зеленский называть не стал, потому что, по его словам, он обещал не раскрывать количество, «пока они не будут защищены».

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны российских войск во время летнего контрнаступления. По его словам, противник был остановлен и понес колоссальные потери. Глава военного ведомства отметил, что ВС РФ успешно решили задачу по фортификационному оборудованию рубежей обороны.