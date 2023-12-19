Что за план «Ковер» ввели в аэропортах Москвы 19 декабря, была ли атака ВСУ Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и вылет воздушных судов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах Домодедово и Внуково сегодня, 19 декабря, был введен план «Ковер». Что об этом известно, была ли атака украинских дронов, есть ли пострадавшие и разрушения?

Что сегодня произошло в аэропортах Москвы

По данным источника Telegram-канала «112», сегодня днем в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский был введен план «Ковер», все самолеты перенаправили в Шереметьево.

В пресс-службе Внуково сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 11:54 по московскому времени.

«По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром организации воздушного движения. — NEWS.ru) аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск ВС временно не осуществляется», — объяснили представители воздушной гавани РИА Новости.

В Домодедово заявили, что после введения временных ограничений все самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы.

«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов», — заявили в пресс-службе Домодедово в беседе с NEWS.ru.

Через некоторое время аэропорт Внуково открыли для приема воздушных судов.

«По согласованию с РЦ ОрВД с 12:20 аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 13:30 — на прием и вылет воздушных судов», — заявили NEWS.ru в пресс-службе гавани.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно об атаке дронов ВСУ 19 декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что российские силы ПВО сегодня сбили украинский беспилотник самолетного типа в подмосковном Одинцово.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — рассказал он.

В Министерстве обороны России также отметили, что в 12:35 по московскому времени был сбит украинский дрон в Московской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области», — пояснили в ведомстве.

Что такое план «Ковер», когда ранее его объявляли в Москве

План «Ковер» объявляется при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы, в том числе БПЛА. Это означает, что закрывается воздушное пространство для всех самолетов, кроме военных и спасательных.

24 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен план «Ковер». Тогда было задержано порядка 14 рейсов и шесть были отменены.

9 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что в некоторых воздушных гаванях российской столицы ввели план «Ковер». В аэропорту Внуково были задержаны восемь рейсов, один отменен, в Домодедово два задержаны, три отменили.

Также в ночь на 7 сентября действовали ограничения на полеты в небе над Москвой. Тогда аэропорт Домодедово в целях безопасности вводил ограничения на полеты с 02:33 до 04:15, затем они были сняты. В Домодедово уточнили, что в период действия подобных ограничений самолеты либо перенаправляются на запасные аэродромы, либо летают в зоне ожидания.

Минобороны РФ в ту ночь сообщало, что около 03:00 над Раменским районом Московской области средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

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