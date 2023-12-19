Раскрыта причина «звуков взрывов» в Краснодаре Жители Краснодара услышали хлопки из-за преодоления лайнером звукового барьера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители ряда районов Краснодара услышали громкие хлопки, напоминающие звуки взрывов, из-за преодоления самолетом звукового барьера, сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления города. Информация о разрушениях в Единую дежурную диспетчерскую службу не поступала.

Громкий звук услышали жители нескольких районов Краснодара этим вечером. Причина — преодоление самолетом звукового барьера, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге в одной из квартир жилого дома прогремел взрыв, после чего произошло возгорание. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали 26 человек. В результате пожара погиб один человек. По предварительной информации, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона.

До этого в селе Сафарово в Башкирии произошел взрыв в котельной, которая обеспечивает теплом врачебную амбулаторию и детский сад. В момент ЧП детей в детсаду не было из-за морозов, поэтому жертв удалось избежать.

В конце сентября в Чите два человека пострадали в результате взрыва в котельной. Травмы получили кочегар и работник базы. В местном МЧС сообщили, что причиной ЧП могла стать разгерметизация котла.