ВСУ бегут из Купянска вопреки приказам: что пишут военкоры 18 июля Журналисты обсуждают удары возмездия и другие новости СВО

Фото: МО Украины

Военные корреспонденты и блогеры обсуждают удары возмездия в ответ на теракт на Крымском мосту, успехи Вооруженных сил России на Купянском направлении и методы патриотического воспитания молодежи. Что пишут военкоры 18 июля — в материале NEWS.ru

Александр Сладков: «Не вся молодежь поддерживает, но все хотят разобраться в СВО»

Военный корреспондент Александр Сладков призывает разговаривать с молодежью о специальной военной операции, не прибегая к лозунгам. Относиться к молодым людям нужно как будущему России, считает журналист.

«Говорить ли с девушками, юношами и детьми об СВО? Да, это важнейшее дело. Если есть возможность говорить со студентами и школьниками — всегда иду. Они не все за, но очень хотят разобраться в этом вопросе, от этого и легко. И очень надо», — отметил военкор.

Ранее Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по разъяснению студентам и школьникам причин и задач спецоперации.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Александр Коц: «Удары возмездия поставят точку в зерновой сделке»

Военный корреспондент Александр Коц считает, что удары возмездия по портовой инфраструктуре Украины поставили точку в зерновой сделке.

«Возникает закономерный вопрос — что дальше? Украина попытается договориться с Турцией о вывозе зерна без участия России. В идеале, если корабли турецких ВМС будут сопровождать украинские сухогрузы. В теории нападение на такой конвой, согласно 5-й статье устава НАТО, может вызвать реакцию всего блока», — подчеркнул журналист.

Коц считает, что зерновая сделка будет не нужна Киеву без портовой инфраструктуры на Черном море.

В Минобороны сегодня сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где, по информации ведомства, готовился теракт на Крымском мосту, включая судоремонтный завод в районе Одессы. Там были сделаны безэкипажные катера, атаковавшие мост.

Фото: МО Украины

Евгений Поддубный: «Жители Одессы могут поблагодарить ГУР за удар по Крымскому мосту»

Военный корреспондент Евгений Поддубный полагает, что Киев спровоцировал ракетные удары по объектам в порту Одессы атакой на Крымский мост.

«Киев и страны Запада вполне логично спровоцировали удары по украинской портовой инфраструктуре Черного моря. Теракт на Крымском мосту и цирк с зерновой сделкой — никто не сделал больше для того, чтобы на Украине это произошло. Даже интересно, жители Одессы поблагодарят ГУР и СБУ за удар по Крымскому мосту, за убийство русских людей, за горящие порты?» — спрашивает журналист.

В Одессе и Николаеве также были уничтожены склады с топливом, сообщили в Минобороны РФ.

Герман Куликовский: «Без портов Одессы и Николаева Украина станет неинтересна Великобритании»

Военный эксперт Герман Куликовский полагает, что интерес Великобритании к Украине снизится, если порты Одессы и Николаева не будут функционировать.

«Без Одесской и Николаевской портовой инфраструктуры Украина становится для той же Британии куда менее интересна. После порты восстановим сами, благо опыт восстановления разрушенного хозяйства у нас есть», — отметил эксперт.

Фото: Peter Seyfferth/imagebroker.com/Global Look Press Порт в Одессе

Андрей Руденко о предотвращении теракта в Угличе: «Была вскрыта сеть»

Военный репортер Андрей Руденко прокомментировал операцию ФСБ по предотвращению теракта в Угличе Ярославской области. По мнению журналиста, сотрудницу администрации, которая передавала украинским спецслужбам информацию стратегических объектах, нашли по наводке.

«Задержание сотрудницы администрации Углича говорит о том, что ФСБ проделана колоссальная работа! И, скорее всего, это не просто единичный арест, а вскрыта сеть. Согласитесь, вряд ли кто-то обратил внимание на сотрудницу администрации, фотографирующую объекты инфраструктуры города. 100% это была наводка на нее. А значит, была вскрыта сеть», — предположил Руденко.

Даниил Безсонов: «БПЛА „Ланцет“ перестал быть дефицитным»

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов отреагировал на публикацию Минобороны кадров поражения опорного пункта ВСУ ударным дроном «Ланцет».

«Отечественный барражирующий боеприпас „Ланцет“ сжег опорник ВСУ на Херсонском направлении. Мы начали применять „Ланцеты“ по окопам, это говорит о том, что БПЛА перестал быть дефицитным», — подчеркнул Безсонов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru БПЛА «Ланцет»

Андрей Марочко: «ВСУ оставляют позиции под Купянском»

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке сообщил, что подразделения ВСУ под Купянском оставляют позиции без согласования с руководством.

«Из-за критических потерь ВСУ и успешных действий ВС РФ северо-восточнее населенного пункта Купянск украинское командование на местах вынуждено оттягивать свои силы и средства на вторую и третью линию обороны. Многие позиции оставляются без согласования вышестоящего руководства. В связи с этим начат ряд служебных разбирательств, а обескровленные подразделения вновь пытаются отправить на позиции, которые уже под контролем ВС РФ», — написал Марочко.

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