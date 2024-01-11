Украина отложила ужесточение мобилизации: новости СВО на вечер 11 января Верховная рада отправила законопроект о мобилизации на доработку

Фото: МО Украины

Депутаты Верховной рады решили отложить принятие законопроекта о мобилизации и отправить его на доработку, заявил глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, все политические силы на Украине понимают необходимость в проведении мобилизации и готовы идти навстречу командованию ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 11 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия России отразила четыре атаки ВСУ под Купянском

Подразделения Западной группировки российских войск отразили четыре атаки армии Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки также было нанесено поражение 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ. Потери противника составили до 85 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены три автомобиля, танк, две бронемашины и одна артиллерийская установка польского производства Krab.

На Донецком направлении армия России нанесла поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка в ДНР. Украинские вооруженные силы потеряли до 260 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей, а также артиллерийские установки Д-20 и «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении противник потерял свыше 145 человек, две бронемашины и три автомобиля. ВС России уничтожили опорные пункты 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ. Удары наносили авиация, артиллеристы и тяжелые огнеметные системы.

Фото: МО РФ

Российские войска продвигаются в направлении Работино

Вооруженные силы России продвигаются в направлении населенного пункта Работино на Запорожском направлении, сообщил военкор Евгений Лисицын. По его словам, войска постепенно возвращают позиции, утраченные в ходе украинского контрнаступления. Тяжелые бои также ведутся в районе Вербового. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

На Бахмутском направлении российские войска атакуют позиции ВСУ, расположенные к северо-западу от Клещеевки, сообщил Telegram-канал WarGonzo. По данным канала, под ударами также оказались позиции украинской армии в населенных пунктах Андреевка, Григоровка, Спорное и Верхнекаменское. В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

На Херсонском направлении противник не оставляет попыток расширить присутствие на левом берегу Днепра, сообщает Telegram-канал «Два майора». По данным канала, украинская армия по-прежнему сохраняет небольшой плацдарм в районе Крынок. Попытки переправы через Днепр пресекаются российскими артиллеристами и операторами дронов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: МО РФ

Военные эксперты подсчитали общие потери Украины с начала СВО

Армия Украины потеряла по меньшей мере 408 тысяч солдат в ходе конфликта с Россией, отметил автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов. По его словам, некрологи были опубликованы в украинских СМИ и социальных сетях. Татаринов отметил, что ВСУ несут наибольшие потери в районе населенных пунктов Крынки и Купянск. В Сумской области погибло множество офицеров Ужгородского пограничного отряда, чьи заставы «прочистил» спецназ России, уточнил он.

В свою очередь военный эксперт Анатолий Матвийчук утверждает, что армия Украины могла потерять около 700 тысяч солдат. Об этом свидетельствуют результаты подсчетов, проведенных китайскими экспертами. По мнению Матвийчука, Киеву не удастся восполнить потери и призвать на службу еще 500 тысяч граждан, так как их нечем вооружать, а их мотивация вызывает вопросы.

Украинская армия начала готовиться к обороне

Командование Вооруженных сил Украины сменило тактику в рамках конфликта с Россией, заявили аналитики Reuters. По их данным, украинские военные начали рыть окопы и строить баррикады, переходя в оборонительную позицию. Предполагается, что это связано с активным наступлением армии России.

Фото: МО Украины

Британский эксперт Джон Уотлинг отмечает, что солдаты ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск за счет строительства мощных укреплений. По его мнению, переход украинской армии к обороне свидетельствует о том, что ее наступление «достигло кульминации».

Украинские летчики сменили тактику ведения боя, считает военный обозреватель телеканала «Царьград» Влад Шлепченко. По его словам, пилоты ВСУ используют тактику «подскоков», когда самолеты перед атакой по несколько раз взлетают и садятся. Такой метод боя применяют пилоты истребителей МиГ-29 и Су-27.

В ВСУ пожаловались на нехватку средств ПВО

Вооруженные силы Украины не располагают средствами противовоздушной обороны, необходимыми для перехвата всех российских ракет, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона. По его словам, у России имеются тысячи ракет С-300, которые могут применяться для нанесения ударов по украинским военным объектам.

Вместе с тем Игнат подчеркнул, что невозможно вычислить, когда Россия нанесет следующий удар.

Эстония поддержала нанесение ударов по России

Правительство Эстонии с одобрением относится к нанесению ВСУ ударов по российским территориям, заявил президент республики Алар Карис, выступая на пресс-конференции с участием украинского коллеги Владимира Зеленского. По словам главы эстонского государства, речь идет об ударах, наносящихся с использованием западных вооружений.

Карис неоднократно выражал поддержку Украине. В частности, ранее он призвал страны Запада приложить больше усилий для помощи Киеву в противостоянии с Россией.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Алар Карис

В США высказались об отношении союзников Киева к ходу СВО

Власти США и стран, поддерживающих Украину, устали прикладывать усилия для оказания помощи Киеву, заявил обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. По его словам, президент России Владимир Путин «предчувствует победу». Эксперт призвал не обращать внимания на заявления представителей Запада о нанесении стратегического поражения Москве, так как они не соответствуют действительности.

Bloomberg сообщает, что власти США требуют от Украины четкого плана боевых действий против России. Американские официальные лица обсудят эту тему на встрече с Зеленским, которая пройдет в рамках международного экономического форума в Давосе. Источники агентства отмечают, что в Вашингтоне считают прорыв украинских войск маловероятным и рекомендуют Киеву выработать стратегию обороны.

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