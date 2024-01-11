The Washington Post: Путин чувствует, что победа на Украине близка

Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин чувствует, что победа в конфликте на Украине близка, заявил обозреватель Ли Хокстейдер в материале для американской газеты The Washington Post. Он отметил, что Вашингтон и его европейские союзники, похоже, устали от своих усилий по помощи Киеву.

Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении, которое потерпела Москва. Реальность такова, что Путин чувствует, что победа в пределах досягаемости, — написал Хокстейдер.

Ране заместитель главы Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Москва сможет успешно преодолеть текущие испытания и добиться победы. Он добавил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. По словам Медведева, все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что взятие Киева станет возможным, когда ВС РФ выйдут к Краматорску. Он не исключил, что наступление на украинскую столицу окажется реальным после разгрома группировки ВСУ на Донецком направлении.