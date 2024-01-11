На Украине признали нехватку средств ПВО для защиты Харькова Полковник ВСУ Игнат: Украина не может перехватывать все российские ракеты

Фото: МО Украины

Украина не располагает средствами ПВО, способными перехватить все российские ракеты С-300, заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Так в эфире украинского телевидения он ответил на вопрос о возможностях армии по защите Харькова.

Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод — это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты, — заявил Игнат.

Ранее Игнат заявлял, что вычислить, когда Россия нанесет следующий массированный удар по Украине, невозможно. По его словам, не стоит привязываться к каким-то датам, лучше быть всегда наготове.

Игнат отметил, что Россия может спланировать удар и назначить день, а затем отсрочить удар, еще что-то додумать. Он объяснил, что все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые ВКС РФ перед собой ставят, и с обстановкой, которая складывается в зоне боевых действий.

До этого обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что ВСУ ничего не могут противопоставить российским планирующим бомбами, представляющим опасность украинским военным. Один из украинских солдат назвал это оружие «одним из самых больших страхов». Экс отмечает, что нанесение ударов планирующими бомбами позволяет российским самолетам оставаться вне зоны досягаемости «большинства наземных средств ПВО Украины».