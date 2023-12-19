В ВСУ рассказали, какое российское оружие в зоне СВО внушает страх Forbes: ВСУ бессильны против планирующих бомб ВС России

Фото: МО РФ

Украинские Вооруженные силы ничего не могут противопоставить российским планирующим бомбами, представляющим опасность украинским военным, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. Один из таких военных ВСУ назвал это оружие «одним из самых больших страхов». Экс отмечает, что нанесение ударов подобным методом позволяет российским самолетам оставаться вне зоны досягаемости «большинства наземных средств ПВО Украины».

ВКС России <…> начали вооружать свои истребители-бомбардировщики крылатыми бомбами со спутниковым наведением, которые при сбросе с высоты десятков тысяч футов могут пролетать до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания, — пишет журналист.

Forbes ранее писал, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Издание отмечало, что украинские военнослужащие признают такого рода боеприпасы своим самым большим страхом.

Планирующие бомбы ФАБ-500 активно применяются в зоне проведения специальной военной операции. По словам военного эксперта капитана первого ранга Василия Дандыкина, этот вид вооружений является доработкой 500-килограммовых советских авиационных бомб. Данные снаряды сбрасываются на определенную цель по определенным координатам. При этом главной особенностью таких бомб является высокая мощность взрыва.