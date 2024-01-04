В ВСУ признали неспособность вычислить дату следующего удара по Украине Полковник ВСУ Игнат: вычислить дату следующего удара РФ по Украине невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3

Вычислить, когда Россия нанесет следующий массированный удар по Украине, невозможно, заявил полковник Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат. По его словам, которые приводит «Украинская правда», не стоит привязываться к каким-то датам, лучше быть всегда наготове.

Есть соответствующие службы, есть разведка, которые могут иметь какую-то информацию о подготовке к удару. Вычислить, когда Россия может нанести новый удар, невозможно, — сказал он.

Игнат отметил, что Россия может спланировать удар и назначить день, а затем отсрочить удар, еще что-то додумать. Он объяснил, что все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые ВКС РФ перед собой ставят, и с обстановкой, которая складывается, включая погодные условия.

Решение принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-то даты не нужно, нужно быть всегда настороже. Что это может произойти в любой день, — подчеркнул он.

В конце декабря экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины, расположенному на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны РФ, удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что ВСУ ничего не могут противопоставить российским планирующим бомбами, представляющим опасность украинским военным. Один из украинских солдат назвал это оружие «одним из самых больших страхов». Экс отмечает, что нанесение ударов планирующими бомбами позволяет российским самолетам оставаться вне зоны досягаемости «большинства наземных средств ПВО Украины».