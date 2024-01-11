В Эстонии одобрили нанесение Украиной ударов по России западным оружием Президент Карис: Эстония одобряет удары ВСУ по территории РФ западным оружием

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Власти Эстонии одобряют нанесение Украиной ударов по территории России, заявил президент республики Алар Карис в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая транслировалась в YouTube. Эстонский лидер уточнил, что речь идет об ударах, которые могут быть нанесены с помощью оружия, полученного Киевом от Запада.

Эстония выступает за то, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по РФ, — сказал Карис.

Ранее Карис заявил, что демократические страны сделали многое для помощи Украине, но им придется сделать еще больше. В канцелярии эстонского лидера сообщили, что Карис и Зеленский обсудят вопросы долгосрочной поддержки Киева и дальнейшего противостояния России.

Некоторое время назад бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему страны Запада не осудили атаки ВСУ на Белгород. По ее словам, они сами являются инициаторами этой тактики. Экс-министр отметила, что таким образом на Западе хотели вызвать панику и хаос в России, но сделать этого не удалось. Кнайсль добавила, что Запад руками украинских властей пытается осложнить жизнь граждан России. По ее мнению, именно такой лозунг постоянно звучит из Брюсселя и Вашингтона.