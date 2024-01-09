В Австрии раскрыли инициатора атаки ВСУ на Белгород Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад предложил Киеву тактику ударов по Белгороду

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Западные страны не осудили атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, поскольку сами являются инициаторами этой тактики, сообщила бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену на YouTube. По ее словам, таким образом на Западе хотели вызвать панику и хаос в России, но сделать этого не удалось.

Цель, стоящая за этим (обстрелом Белгорода. — NEWS.ru), — и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта не только у господина [Владимира] Зеленского (президента Украины. — NEWS.ru), господина [Йенса] Столтенберга (генсека НАТО. — NEWS.ru), генерального секретаря НАТО или других личностей в Вашингтоне, — в том, чтобы вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это так и не удалось, — сообщила Кнайсль.

Как предположила экс-министр, Запад руками украинских властей пытается осложнить жизнь граждан России. По ее мнению, именно такой лозунг постоянно звучит из Киева, Брюсселя и Вашингтона.

«Нужно убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира», — такими были заявления высшего руководства Киева, и, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года, — отметила она.

Политолог Александр Перенджиев ранее предположил, что ВСУ усилили ракетные удары по России, поскольку президент Украины Владимир Зеленский хочет отомстить за успехи ВС РФ на фронте. Эксперт подчеркнул, что в Киеве и на Западе пребывают в ярости от того, что Россия продолжает развитие, несмотря на ведение боевых действий и санкционное давление.