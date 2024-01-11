Зеленский прибыл в Таллин с официальным визитом

Фото: IMAGO/Lukas Balandis/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Таллин с официальным визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию эстонского лидера Алара Кариса. Зеленский выступит с речью в парламенте, а также встретится с рядом представителей власти.

В Эстонии он встретится с президентом Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. <...> На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины, — говорится в сообщении.

В заявлении Кариса, которое приводит канцелярия, говорится о том, что «демократические страны сделали многое, чтобы помочь Украине, но придется сделать еще больше».