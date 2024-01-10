Зеленский прибыл в Литву на переговоры Зеленский прибыл в Литву на переговоры с президентом Науседой

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, где проведет переговоры по безопасности и интеграции в Евросоюз и НАТО, сообщила пресс-служба украинского лидера. Отмечается, что он встретится со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, а также с политическим руководством балтийской республики.

Как отмечается, во время визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области радиоэлектронной борьбы и беспилотных летальных аппаратов, а также координация европейской поддержки. Также Зеленский намерен посетить Таллин и Ригу.

Ранее издание Bloomberg сообщило о тайной встрече Украины с союзниками по G7 и некоторыми странами Глобального Юга. По данным издания, она прошла в декабре и не увенчалась успехом. Отмечается, что на ней Киев намеревался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией.

Таинственность встречи прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, на ней присутствовали и ближайшие союзники Москвы. Они, подчеркнул дипломат, не давали никаких обещаний хранить тайны от России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова позже назвала это мероприятие пиаром украинской власти. По ее словам, эта встреча — уже давно выработанная концепция.