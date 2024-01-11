Военэксперт Матвийчук заявил о гибели более 700 тысяч военнослужащих ВСУ

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины потеряли около 700 тысяч человек с момента начала специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, к такому выводу пришли китайские специалисты. В то же время российское командование оценивает потери противника примерно в полмиллиона человек, утверждает он.

Предположу, что наше командование оценивает потери ВСУ в полмиллиона человек убитыми и ранеными, на Украине говорят о 200–250 тысячах, в Китае ряд ресурсов насчитал до 700 тысяч. Не исключу, что потери украинской армии действительно составляют 450–550 тысяч человек — наиболее правдоподобная цифра, — уточнил эксперт.

Оценивая ход мобилизации на Украине, Матвийчук отметил, что в настоящее время командование ВСУ призывает на военную службу либо очень молодых, либо старых граждан. Это обусловлено тем, что физически крепкие и мотивированные призывники первой очереди либо погибли в боях, либо бежали из страны. По мнению эксперта, властям страны не удастся призвать на службу еще 500 тысяч человек.

Цифра в 500 тысяч новых призывников под большим вопросом. Ну отловят они добровольцев, наемников, ну и что? Чем они их вооружат? Что они будут делать? Как их мотивировать? Боеспособный солдат должен знать, за что он воюет, а их всех оторвали от семей, от мамок, папок, детей, сыновей, внуков, бросают как пушечное мясо, — объяснил Матвийчук.

Автор Telegram-канала Руслан Татаринов ранее заявил, что с июня 2022 года на Украине было опубликовано 408 тысяч некрологов, посвященных погибшим военнослужащим ВСУ. По его словам, речь идет о данных, размещенных местными СМИ и пользователями соцсетей с Украины.