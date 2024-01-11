Asia Times раскрыла, какие объекты уничтожены на Украине с начала года Asia Times: ВС России поразили важные для Украины аэродромы и военные заводы

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в начале января поразили на Украине множество объектов, ослабив тем самым ВСУ, пишет газета Asia Times. Аналитики издания уточнили, что в числе ликвидированных целей значатся аэродромы, командные центры и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Судя по всему, русские успешно уничтожили ряд заводов по производству боеприпасов и вооружений, командных центров и аэродромов, — говорится в статье.

Авторы статьи напомнили, что ВСУ не смогли перехватить ни одной российской гиперзвуковой ракеты. По мнению экспертов, причиной тому стало уничтожение украинских средств ПВО вокруг ключевых объектов, в том числе в Киеве. Также отмечается, что российские войска смогли подавить радары американских ЗРК Patriot и перегрузили украинские оборонные системы.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что вычислить, когда Россия нанесет следующий массированный удар по Украине, невозможно. По его словам, РФ может спланировать удар и назначить день, а затем отсрочить его, еще что-то додумать. Он объяснил, что все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые ВКС РФ перед собой ставят, и с обстановкой, которая складывается в зоне боевых действий.