США захотели получить от Украины более четкий план боевых действий Bloomberg: США потребуют от Зеленского в Давосе четкого плана боевых действий

Фото: МО Украины

США хотят получить от Украины четкий план боевых действий против России, пишет Bloomberg. Отмечается, что представители Вашингтона поднимут эту тему перед президентом страны Владимиром Зеленским на международном экономическом форуме в Давосе.

Усилия Вашингтона являются последним признаком разногласий между Украиной и ее самым важным союзником. Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и главнокомандующим его армией Валерием Залужным замедляют усилия по кристаллизации новой стратегии, — сообщило агентство.

Как сообщили источники, украинские военные сейчас разрабатывают планы на 2024 год, а США хотят понять, как они могут помочь, при этом американцы считают, что решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, поэтому нужна стратегия обороны.

Ранее сообщалось, что Зеленский разозлился, узнав об интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist. В ходе беседы главком сообщил о негативной ситуации, сложившейся на фронте. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое. В интервью также указано, что в настоящее время ни глава государства, ни военное командование Украины не желают отвечать за массовый призыв граждан на фронт.