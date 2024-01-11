Последние новости с фронтов СВО 11 января: где удары по Украине, сводка WarGonzo: обстановка на Запорожском направлении существенно не изменилась

Фото: МО Украины

На Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась за последнее время, пишет WarGonzo. Что сейчас происходит на Артемовском, Херсонском, Купянском направлениях, какая сегодня обстановка у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Крынок, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 11 января, где были удары по Украине?

Ситуация на Запорожском направлении. Обстановка у Работино, Вербового, Новопрокоповки

«На Запорожском направлении общая картина существенно не изменилась. ВС РФ после артобстрелов атаковали к западу от села Работино. В свою очередь ВСУ вели аналогичные действия у Вербового. Российские средства дальнего поражения работали по украинским позициям в Каменском, Пятихатках, Малой Токмачке, Белогорье, Чаровном и Красном. ВСУ били по ВС РФ в Жеребянках, Копанях, Новопрокоповке и Дорожнянке», — передает WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын отметил, что на Запорожском направлении продолжается продвижение российских войск в направлении Работино.

«Наши войска постепенно возвращают утраченные ранее позиции в ходе так называемого украинского летнего „контрнаступа“. Также идут тяжелые бои у Вербового, где также фиксируется небольшое продвижение наших бойцов», — заявил он.

«Два майора» сообщили, что на Запорожском фронте идут бои у Работино и Вербового за посадки и опорные пункты.

«Артиллерия и дроны бьют с обеих сторон. Наши десантники у Вербового проводят штурмы окопов противника с использованием бронетехники. Враг при этом пытается контратаковать малыми группами пехоты», — добавил источник.

«Рыбарь» передает, что на Ореховском участке российские подразделения возвращают ранее утраченные позиции к западу от Работино.

«В то же время ВСУ контратаковали севернее Новопрокоповки, сумев занять несколько опорных пунктов ценой больших потерь», — подчеркнули авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Ситуация на Артемовском направлении. Обстановка у Бахмута, Клещеевки, Андреевки

«На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали на высотах к северо-западу от Клещеевки и в районе Богдановки. Под ударами украинские позиции в Андреевке, Григоровке, Спорном и Верхнекаменском. Российские — в Бахмуте, Ягодном, Берховке и Яковлевке», — пишет WarGonzo.

Евгений Лисицын рассказал, что на Артемовском направлении бойцы ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ из Богдановки, где основные бои идут в южной части поселка.

«Аналогичная ситуация сложилась и в районе Хромово. К югу от Артемовска ВСУ пока сдерживают атаки ВС РФ у Клещеевки и Андреевки», — отметил он.

«Два майора» сообщили, что западнее Артемовска (Бахмута) — бои в Богдановке, в районе Хромово (район кладбища) и у Клещеевки.

«На Бахмутском направлении подразделения ВДВ РФ окончательно зачистили от противника кладбище к югу от Богдановки», — написал «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Херсонском направлении. Обстановка у Херсона, Крынок, берегов Днепра

«На Херсонском направлении противник, несмотря на потери, не оставляет намерений расширить свое присутствие на нашем берегу Днепра. В тыловых районах ВСУ перемещают личный состав и технику, спецификация которой говорит о возможном наращивании усилий врага по форсированию Днепра. В Крынках морская пехота ВСУ несколько „расползлась“ по селу в поисках уцелевших укрытий», — пишут «Два майора».

Евгений Лисицын рассказал, что на Херсонском направлении сильных изменений в ситуации нет.

«ВСУ по-прежнему сохраняют небольшой плацдарм в районе Крынок. Правда, по-прежнему имеют большие проблемы со снабжением. Попытки противника переправиться через Днепр наши бойцы пресекают, нанося точечные удары по врагу. При этом у ВСУ очень активно работают ударные дроны», — сообщил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Купянском направлении. Обстановка у Синьковки, Торского выступа, Ямполовки

«На Купянском направлении наиболее интенсивные действия идут у Синьковки. Инициатива остается за армией России, идут тяжелые бои. В Сети разошлось видео с поражением нашей колонны бронетехники, напоровшейся на артиллерийскую засаду и минные заграждения в декабре 2023-го», — пишут «Два майора».

Евгений Лисицын рассказал, что на Купянском направлении российская армия продвинулась в сторону Ямполовки, а также идут бои со стороны Торского выступа.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары по Украине 11 января

«Рыбарь» пишет, что ВС РФ за последние сутки нанесли удары по целям в Харькове, Мирнограде, Никополе, Днепропетровске и Кривом Роге, в котором сложилась критическая ситуация с энергоснабжением.

Readovka написала, что в Харькове этой ночью прилетело по гостинице «Парк Отель», где размещались наемники ВСУ.

«Харьковчане ночью сообщили о нескольких сильных взрывах, после чего появились кадры из гостиницы „Парк Отель“ в самом центре города, в ней жили наемники. Эту версию косвенно подтверждает и заявление начальника Харьковской ОВА, рассказавшего, что среди пострадавших есть якобы журналисты из Турции и Грузии. Кроме того, ночью взрыв был и в районе завода „ФЭД“, производившего ранее топливную аппаратуру», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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