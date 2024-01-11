Битва за Авдеевку 11 января: где и как продвинулись ВС РФ, что у Марьинки Военкор Лисицын: ВС РФ сменили тактику у Новомихайловки на Донецком направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия атаковала позиции ВСУ с разных сторон у Авдеевки, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какая сегодня обстановка на Донецком направлении, о чем пишут военкоры 11 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 11 января 2024 года

«На Донецком фронте российские войска продвинулись юго-западнее Новомихайловки. Сам населенный пункт под мощными ударами артиллерии и авиации. Российские подразделения при поддержке средств дальнего поражения атаковали в районе Георгиевки, Невельского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), сам город в районе коксохимического завода с северо-востока и подконтрольной ВСУ Новобахмутовки (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ). Под обстрелами украинские позиции в Константиновке (не путать с одноименным населенным пунктом к юго-западу от Бахмута), Победе и Керамике. Российские — в Славном, Донецке, Водяном и селе Красногоровка», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Донецком направлении российская армия сменила тактику у Новомихайловки.

«Наши военнослужащие не атакуют позиции врага в лоб, а обходят с западной и восточной сторон, занимая лесополосы в районе населенного пункта. К западу от Марьинки наши парни заняли еще несколько позиций у Георгиевки, а также у села Победа. На Авдеевском направлении российские войска продолжают наступательные действия южнее Авдеевки в районе Первомайского. Также продолжаются тяжелые бои у Степового и коксохимического завода. На этих участках активно работают артиллерия и ударные дроны с обеих сторон», — отметил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Два майора» передают, что южнее Марьинки у Новомихайловки ВС России после нескольких недель боев на окраинах села начали его обход с юга.

«Враг признает продвижение наших войск и заявляет о переброске своих резервов на участок фронта. На Авдеевском направлении на южном фланге есть тактическое продвижение наших сил вблизи н. п. Первомайское. На северном выступе фронта — бои у Степового, не прекращаются действия у Авдеевского коксохимического завода», — сообщил источник.

«Рыбарь» пишет, что на Авдеевском направлении ВС РФ ведут тяжелые бои в районе Степового и Авдеевского коксохимического завода, обстановка без изменений.

«Военкоры Русской Весны» рассказали, что сейчас армия России мощно атакует, продвигаясь от Марьинки к Курахово, заняв около двух квадратных километров.

«На Кураховском направлении российские войска продолжают атаки в восточной части Георгиевки и северо-западнее Марьинки. Бои продолжаются. Недавно заняв район православного храма, ВС РФ продолжают продвижение вглубь поселка, заняв ряд домов и позиций. Другие подразделения продвигаются в восточной окраине садового товарищества „Врожай“, западнее Марьинки. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что на Марьинском направлении ВС РФ провели 15 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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