В США рассказали о серьезной угрозе с воздуха для ВСУ MWM: планирующие авиабомбы России стали серьезной проблемой для ВСУ

Фото: МО Украины

Российские планирующие авиабомбы стали серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Military Watch Magazine (MWM). Издание отмечает, что немалую роль в этом сыграло ослабление системы ПВО страны.

Ослабление и истощение украинской противовоздушной обороны позволило российским истребителям играть все большую роль в нанесении ударов (с применением планирующих бомб. — NEWS.ru) по украинским позициям за линией фронта, — пишет MWM.

В материале говорится, что украинские военные говорят о растущей опасности планирующих авиабомб с середины 2023 года в контексте повышения способности российских истребителей оказывать поддержку сухопутным войскам с воздуха. При этом по мере сокращения запасов боеприпасов для систем противовоздушной обороны у Украины российская сторона получает все больше возможностей для давления с воздуха путем применения тактических ракет.

Авторы добавляют, что продолжительность жизни на ряде передовых позиций среди военнослужащих ВСУ составила всего четыре часа в 2023 году. В некоторых случаях уровень потерь мог достигать 80–90%.

Ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинские войска не смогут изменить ход событий на передовой в свою пользу в 2024 году. Он выразил мнение, что несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря. Дэвис добавил, что повлиять на расстановку сил ВСУ не удалось и в прошлом году, когда Запад обеспечил Киев всем.