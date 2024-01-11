В США нашли причину провалов ВСУ Bloomberg: разногласия Зеленского и Залужного мешают оформлению стратегии Киева

Фото: МО Украины

Американские чиновники обеспокоены тем, как разногласия между киевским лидером Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным влияют на ход боевых действий, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства отметили, что, в частности, их трения замедляют разработку военной стратегии Украины.

Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и Залужным замедляют усилия по оформлению новой стратегии, — пишут авторы материала.

Источники уточнили, что при этом страны G7 работают с Украиной по доработке двусторонних обязательств в сфере безопасности. Они надеются завершить работу над ними в следующем месяце.

Ранее Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение руководителей украинских военкоматов. По словам генерала, действия главы государства негативно отразились на проведении мобилизации. Главком ВСУ подчеркнул, что уволенные военкомы являются профессионалами и знали, что нужно делать в сложившихся условиях, а теперь их опыт потерян.

После этого военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что Зеленский «топит» Залужного. По мнению журналиста, украинский лидер не может принять тот факт, что рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил его собственные показатели.