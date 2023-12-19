Военкор Коц заявил, что Зеленский топит Залужного

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский топит главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. По его мнению, украинский лидер не может принять тот факт, что рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил его собственные показатели.

Зеленский топит Залужного. Зеля на пресс-конференции вкозлил своего главкома ВСУ, который, дескать, предложил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Но тот ответил, что нужно больше аргументов, — написал Коц.

Журналист назвал Зеленского «самовлюбленным нарциссом с синдромом Наполеона», который не может вынести высоких рейтингов Залужного. Коц также отметил, что Украина сможет мобилизовать заявленное главкомом ВСУ число людей, если понизит призывной возраст.

Ранее Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение руководителей украинских военкоматов. По словам генерала, действия главы государства негативно отразились на проведении мобилизации. Главком ВСУ подчеркнул, что уволенные военкомы являются профессионалами и знают, что нужно делать в сложившихся условиях.