ВСУ попытались атаковать Ростовскую область: новости СВО на утро 11 января Голубев: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Ростовской областью

Фото: МО Украины

Два беспилотных летательных аппарата сбили над территорией Ростовской области силами ПВО, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, никто не пострадал.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 10 января, читайте в материале NEWS.ru.

В России заявили о причастности Чехии к обстрелу Белгорода

Постпредставитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Чехия пыталась уклониться от ответственности за предполагаемое участие в теракте в Белгороде через поставки боеприпасов. Он отметил, что чешский постпред отказался появиться на заседании 30 декабря, когда Россия требовала его участия для разъяснений.

Российские войска сорвали ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» в течение суток сорвали шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Кроме того, отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка. Уничтожен танк Т-72, МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и до 30 военнослужащих.

Он уточнил, что всего в течение суток противник потерял свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. А также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и боевую машину системы залпового огня БМ-21 «Град».

Фото: МО РФ

Российские FPV-дроны улучшили новейшей разработкой

Российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», изделия начали применять в тестовом режиме в зоне спецоперации, сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, с помощью этой разработки дрон может самостоятельно заходить на цель и уничтожать ее.

ВС России уничтожили «опорник» ВСУ на Купянском направлении

Расчеты беспилотников FPV (First Person View) 6-й общевойсковой армии, входящей в состав российских войск «Запад», успешно уничтожили скрытый опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Там отметили, что данный расчет ежедневно проводит от одной до пяти успешных атак по различным целям, включая скопления противников в пешей армии.

В США назвали причину провалов ВСУ и описали будущее Киева без поддержки Запада

Американские чиновники обеспокоены тем, как разногласия между киевским лидером Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным влияют на ход боевых действий, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства отметили, что, в частности, их трения замедляют разработку военной стратегии Украины.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Источники уточняют, что страны G7 работают с Украиной по доработке двусторонних обязательств в сфере безопасности. Они надеются завершить работу над ними в следующем месяце.

Без американской помощи на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу Москвы, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса. По его словам, ситуация уже сейчас склоняется в сторону России, а российские власти очень рады снижению возможностей Вашингтона помогать Киеву.

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