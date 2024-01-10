Небензя заявил об ответственности Чехии в обстреле Белгорода Небензя: Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

На заседании Совета Безопасности ООН постпредставитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Чехия пыталась уклониться от ответственности за предполагаемое участие в теракте в Белгороде через поставки боеприпасов, передает РИА Новости. Он отметил, что чешский постпред отказался появиться на заседании 30 декабря, когда Россия требовала его участия для разъяснений.

Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами «старших товарищей» по НАТО, — заявил Небензя.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду. Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва потребовала присутствия представителя Праги. По его словам, Чехия должна была объясниться за поставки боеприпасов, от которых погибли мирные граждане.

Однако министр иностранных дел республики Ян Липавский ответил, что постоянный представитель Чехии не будет участвовать в заседании по поводу обстрела Белгорода. Он подчеркнул, что чешские дипломаты явятся лишь в том случае, если Москва захочет обсудить вывод войск с территории Украины.