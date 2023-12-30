Россия запросила заседание СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода

Фото: МЧС РФ

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала обстрел российского города терактом, передает ТАСС.

Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН — Россия запросила заседание Совбеза, — сказала она.

Как уточнил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале, Россия запросила заседание в Совбезе на 23:00 мск 30 декабря. Кроме того, Москва потребовала присутствия представителя Праги.

Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители, — написал он.

Днем 30 декабря массированному обстрелу подвергся центр Белгорода. Согласно последним данным, в ходе атаки погибли 12 взрослых и двое детей, еще 108 человек пострадали. Как уточнила омбудсмен по Белгородской области Галина Пятых, всего пострадали 17 детей.

В Минобороны РФ заявили, что для атаки на Белгород ВСУ применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Большая часть боеприпасов была перехвачена средствами противовоздушной обороны, однако некоторые кассетные части достигли улиц Белгорода.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить «всех и каждого», кто несет ответственность за действия ВСУ. Парламентарий отметил, что стоит ликвидировать главкома ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского.